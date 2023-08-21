Это соглашение является первым по экспорту природного газа через трубопроводы в европейскую страну, не имеющую границ с Турцией.

Турция и Венгрия заключили историческое соглашение по поставкам природного газа.

Как сообщает турецкая газо- и нефтепроводная государственная компания BOTAŞ, соглашение предусматривает начало поставок природного газа из Турции в Венгрию со следующего года. В компании отметили, что это соглашение является первым по экспорту природного газа через трубопроводы в европейскую страну, которая не имеет границ с Турцией.

"Между BOTAŞ и венгерской государственной компанией MVM CEEnergy было подписано историческое соглашение об экспорте природного газа в соответствии со стратегическими целями нашей страны в области энергетики и реализации видения ключевой роли в сфере природного газа", - сообщили в компании.

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Кроме того, было договорено о развитии сотрудничества по использованию инфраструктуры СПГ Турции и хранилищ природного газа двух стран в рамках общих интересов.

Соглашение подписали генеральные директора компаний во время визита турецкой делегации во главе с президентом Турции в Венгрию.

Ситуация с газом в Венгрии

Венгрия получает газ из России по контракту, подписанному в 2021 году сроком на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию, в Венгрию поступает 1 млрд куб.м газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по "Турецкому потоку", а затем через Сербию.

В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.

19 августа 2023 года министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова пустить российский газ через "Турецкий поток".

21 августа 2023 года Сийярто заявил, что в случае прекращения транзитного газового соглашения между Украиной и Россией Сербия готова нарастить транзит российского газа в Венгрию.

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