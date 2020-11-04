Узнавайте, в каких штатах побеждает Трамп, а в каких - Байден.

США выбирают президента. Оба кандидата — Дональд Трамп и Джо Байден — уже объявили о своей победе, хотя подсчет голосов в ключевых штатах еще продолжается.

Ресурс "Голос Америки" создал интерактивную карту выборов в США:

Выборы в США: что известно

По состоянию на 10:00 разрыв между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом значительно сократился.

Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News. Согласно их данным, Байден набирает 237 голосов выборщиков, а нынешний глава Белого дома Дональд Трамп - 210 голосов.

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Автор: Ольга Робейко