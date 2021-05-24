По его словам, перехват гражданского самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, был "террористическим актом".

Семья принудительно снятого с самолета и арестованного в Беларуси журналиста Романа Протасевича считает, что арест был спланированной операцией, к которой готовились несколько недель.

Об этом отец оппозиционера Дмитрий Протасевич рассказал в интервью "Радые Свабода", передает ТСН. "Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели. Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси", - высказал мнение мужчина.

По его словам, перехват гражданского самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, был "террористическим актом".

"Теракт ужасен не потому, что он произошел, а из-за его последствий. И они гораздо хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он, что с ним", - сказал Дмитрий Протасевич.

Опасаясь политического преследования, семья Протасевичей уехала из Беларуси 8 месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.

По его мнению, действия белорусских властей отражают "стандарты прошлого века, когда еще существовал Советский Союз".

"Нынешняя власть боится независимых журналистов, свободы слова, боится, что какие-то ее действия станут известны мировой общественности. Они думают, (...) если вы заткнете журналистов, посадите всех в тюрьму, возьмете под контроль все СМИ, вы сможете спокойно заниматься темными делами, наплевав на общественное мнение", - отметил отец журналиста.

Читайте такжеШокирующий акт режима Лукашенко: США отреагировали на принудительную посадку самолета в МинскеОн также прокомментировал призыв ряда государств к запрету полетов над Беларусью. Это, отмечает Протасевич, "сильно скажется на "Белавиа", но санкции должны касаться не только авиасообщения".

"В первую очередь контроля над финансовыми потоками семьи Лукашенко и нынешних чиновников. Наверное, у них есть счета в зарубежных банках, недвижимость. Возможен арест, блокировка аккаунтов. Это окажет серьезное давление", - подытожил отец Романа Протасевича.

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержала основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Ирина Погорелая