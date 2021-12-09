По словам Шушкевича, власть для Лукашенко и Путина - это наркотик.

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко представляют опасность для общества, поскольку слишком долго находятся у власти.

Такое мнение "Апострофу" высказал первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Россия, по его словам, всеми доступными средствами поглощает Беларусь.

"Это делается еще и потому, что в свое время Бжезинский сказал, что Россия без Украины стать империей не может. С Украиной Россия борется самыми недостойными методами, а с нашим президентом – проще. Ему не дай денег, так он захлебнется. Подкармливают его режим, поскольку он как бы показывает, каким должен быть Путин", - говорит он.

Шушкевич добавил, что Путин, как и Лукашенко, превышает все нормы пребывания у власти.

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"Президент Медведев как-то сказал, что если человек слишком долго находится у власти, он опасен для общества. Так вот эти люди опасны для общества. Для них власть стала наркотиком, и для Путина, и для Лукашенко", - заявил он.

Шушкевич добавил, что Беларусь, согласно решению Верховного Совета республики, должна быть нейтральным государством.

"Потому что в противном случае у нас будет тектонический сдвиг - либо на запад, либо на восток. Мы должны строить дружеские отношения, и с такими крупными странами как Украина – прежде всего. И с такой великой страной как Россия тоже, и с такой страной как Польша. И с другими небольшими странами. Вооруженный нейтралитет – примеры в мире есть. Нужно придерживаться этого принципа, то есть дружить со всеми соседями и не использовать войска для умиротворения внутренних протестов", - резюмировал он.

Ранее глава МИД Беларуси, представляющий режим Лукашенко, признали, что из-за санкций Европейского Союза республика может потерять свою государственность.

Автор: Юрий Годован