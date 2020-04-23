ООН: карантин в мире может вызвать нежелательные последствия из-за нарушения прав человека

Кризис из-за пандемии касается как сферы здравоохранения, так и прав человека, и стал уже настоящим вызовом для многих государств.

Карантинные мероприятия, объявленные правительствами стран мира из-за пандемии, могут пагубно влиять на жизнь и безопасность людей, их доступа к медицинской помощи, вещей первой необходимости и на досуг. Поэтому необходимо принять меры, чтобы минимизировать возможные последствия этого.

Об этом говорится в апрельском докладе ООН.

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Кризис из-за пандемии касается как сферы здравоохранения, так и прав человека, и стал уже настоящим вызовом для многих государств. В организации подчеркивают, что права человека имеют решающую роль в этом вопросе.

Государственные органы должны применить максимум ресурсов для борьбы с COVID-19 и защитить жизнь. Решения принимаются очень быстро, и несмотря на то, что некоторые из политических решений имеют хорошие намерения, они могут вызвать нежелательные последствия, говорится в докладе.

В ООН заявили, что действия правительств должны быть адекватными и соответствовать имеющейся угрозе пандемии в конкретной стране, чтобы между государством и гражданами существовало доверие, особенно в период кризиса.

Также в организации предупредили, что временные ограничения «не должны быть поводом для власти и политиков».