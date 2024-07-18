Также канцлер рассказал о своем самом сильном желании на лето.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отношения западных стран с Россией в ближайшее время, скорее всего, будут определяться политикой сдерживания, однако в долгосрочной перспективе нужно снова заключить договоры со страной-агрессором о разоружении. Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, когда у него спросили, понимает ли он то, что немцы снова испытывают страх перед "холодной войной".

"Все, что мы делаем, должно привести к тому, что для нас снова наступит время, когда мы сможем говорить о контроле над вооружениями между ведущими мировыми державами. Даже если это время, как кажется, еще очень далеко", - отметил политик.

Он подчеркнул, что Германия "должна отреагировать" на то, что РФ вышла "из всех соглашений о разоружении".

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"Вот почему мы должны быть настолько сильными, чтобы никто на нас не напал", - отметил Шольц.

Также у канцлера спросили, чего он больше всего желает этим летом, на что политик ответил:

"Чтобы Россия закончила эту войну против Украины".

Германия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили дополнительные Patriot для Украины. По словам Зеленского, нашему государству нужно больше помощи для противодействия российским ударам с воздуха, а именно больше систем ПВО и самолеты F-16.

В то же время Германия планирует вдвое уменьшить помощь Украине в 2025 году. Правительство страны планирует сократить военную помощь до 4 млрд евро с около 8 млрд евро в 2024 году.

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