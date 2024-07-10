В то же время, лидеры Украины и Германии осудили российскую атаку на детскую больницу "Охматдет".

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в Вашингтоне в кулуарах саммита НАТО обсудили поставки дополнительных систем Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте президента.

В частности, Зеленский отметил критическую важность срочной поставки в Украину дополнительных систем ПВО на фоне целенаправленного уничтожения Россией важных объектов украинской гражданской инфраструктуры, включая энергетическую систему и медицинские учреждения.

"Заявление о поставках дополнительных систем Patriot является важным, и мы благодарны Германии и партнерам за такой шаг. В то же время нам нужно больше помощи для противодействия российским ударам с воздуха: больше систем ПВО и самолеты F-16", - отметил президент.

В то же время, лидеры Украины и Германии осудили российскую атаку на детскую больницу "Охматдет". Президент поблагодарил за готовность Германии принять ее пациентов.

Также Зеленский рассказал Шольцу о ситуации в воздушном пространстве и на фронте, в частности на Харьковском направлении и востоке нашей страны. Собеседники обсудили стратегии борьбы с носителями российских управляемых авиабомб и разведывательными дронами.

Отдельно они уделили внимание результатам первого Саммита мира и будущим мерам по их воплощению.

Кроме того, род время встречи также шла речь о практической реализации решения G7 о выделении Украине 50 млрд долл. за счет замороженных российских активов.

ПВО для Украины - детали

Недавно Украина получила третий зенитно-ракетный комплекс Patriot от Германии.

В совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Украины Владимира Зеленского от 10 июля говорилось о том, что Украине будут переданы дополнительные стратегические системы ПВО, включая батареи Patriot (переданными от США, Германии и Румынии), компоненты Patriot от Нидерландов и других партнеров, и дополнительную систему SAMP-T от Италии. В частности, эти пять стратегических систем ПВО помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат.

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