Журналисты отметили, что после недели тирад в соцсетях и напряженной микрофонной дипломатии война в Украине каким-то образом отошла на второй план.

Война РФ против Украины поставила под сомнение безопасность всей Европы, хотя мало кто этого ожидал.

Как пишет CNN, за время войны в Украине рухнули самые основные принципы: статус военной сверхдержавы России ослаб, а ближайшее окружение Кремля преодолело восстание; беспилотники навсегда изменили методы ведения войны и сделали склады танков бесполезными.

"США превратились из благодетеля в хищника ресурсов Киева. Президент Украины выжил физически, но теперь должен иметь дело с ревизионистской версией событий, представленной Белым домом, который всего месяц назад был его верным сторонником", - написало издание.

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Журналисты добавили, что заявление министра обороны США Питера Хегсета в Брюсселе о том, что США больше не являются гарантом европейской безопасности, перевернуло 80 лет норм на континенте. "Возможно, это был блеф, чтобы увеличить расходы на европейскую безопасность, но в ядерной безопасности блефовать нельзя", - отметило издание.

Кремль понимает слабость НАТО и будет строить соответствующие планы. Одним заявлением Хегсет превратил войну, в которой Кремль был полностью унижен и принижен, в хаотичную перестройку континентальной безопасности, которой может воспользоваться Москва, чтобы начать доминировать.

Европа десятилетиями принимала американские гарантии безопасности как должное и теперь пытается представить мир без них, при этом твердо поддерживая Украину.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила CNN, что поспешные действия по заключению плохой договоренности "только придадут смелости тиранам во всем мире". Она сказала, что членство в НАТО было "самой сильной и дешевой гарантией безопасности" и что "помощь Украине - это не благотворительность, это инвестиции в нашу безопасность".

Пока Москва занята в Украине, безопасность Европы в целом на данный момент является предметом нереальных политических дебатов, по сравнению с ежедневным ужасом в Украине.

Журналисты отметили, что после недели тирад в соцсетях и напряженной микрофонной дипломатии война в Украине каким-то образом отошла на второй план. Однако острый ужас от этого никуда не делся.

Издание отметило, что командир украинской роты, служащий в Курской области России, сказал, что его людям приходилось постоянно рыть новые позиции в мерзлой земле, чтобы было удобнее сбивать российские дроны.

"Я не верю в быстрое окончание войны или мир в целом. Я очень измотан, как и все здесь. Ничего не меняется для нас здесь из-за политических заявлений", - сказал командир, который воюет уже три года.

Солдаты на передовой рассказали CNN о реальности, которая сочетает в себе шок и выживание. Офицер разведки сказал: "Мы все чувствуем себя преданными, поскольку Трамп начал говорить о своих "мирных планах". Я не удивлюсь, если он окажется лучшим агентом России. Нам нужно держаться… вот и все". Александр Настенко, командир батальона 475-й штурмовой бригады, сказал, что разговоры о мире повлияли на мобилизацию, поскольку потенциальные солдаты говорили: "Может быть, все закончится через месяц или два, я подожду". Он сказал, что разговоры о падении Украины после полугода без американской помощи преждевременны. "Как-нибудь разберемся, капитуляцией не пахнет", - подчеркнул он.

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