Россию не исключат из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, так как страна владеет ядерным оружием. В этом отличие между современной РФ и Советским Союзом образца середины прошлого века.
Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью порталу "Украинская правда".
По словам дипломата, СССР исключили из Лиги Наций, когда государство напало на Финляндию в конце 1939 года. Тогда небольшая скандинавская страна сумела дать отпор Советскому Союзу и победить. Сейчас ситуация складывается похожим образом: Украина успешно обороняется от России, обладающей превосходящими силами. Но есть фактор владения ядерным оружием.
"Тогда Советский Союз не был не только мощью экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой, он не имел ядерного оружия. На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же в ООН, что сделали с Советским Союзом в Лиге Наций, потому что у России есть ядерное оружие", — сообщил Кислица.
Постоянный представитель Украины назвал перспективу применения ядерного оружия "армагеддоном". И наша страна должна учитывать и анализировать такой шаг Путина.
Угроза ядерной войны: что известно
- В России неоднократно утверждали о готовности применить ядерное оружие. Например, 28 июня Зампред Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил о третьей мировой в случае вступления Украины в НАТО. А немногим раньше в Госдуме РФ угрожали уничтожением стран Европы ядерным оружием.
- Генеральный инспектор ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц, считает, что военно-политическое руководство НАТО должно быть готово совершить ядерный удар в случае чрезвычайной угрозы безопасности.
- В США 27 июня прокомментировали ядерные угрозы РФ. Пентагон следит за ситуацией и серьезно относится к ним "с самого начала".
- По мнению экспертов из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сейчас риск использования ядерного оружия достиг наиболее высокого уровня со времен холодной войны.