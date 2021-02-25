ЕС и в дальнейшем настроен на полное внедрение своей политики непризнания аннексии Крыма, включая применение санкций.

Европейский Союз призывает страны-члены Организации Объединенных Наций рассмотреть возможность введения санкций против Российской Федерации из-за оккупации украинского Крыма.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, размещенном на сайте Европейского совета.

В заявлении отмечается, что через семь лет после начала насильственной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией Евросоюз твердо отстаивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.

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"Европейский Союз вновь повторяет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Такое нарушение остается прямым вызовом международной безопасности, имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств. Европейский Союз остается настроенным на полное внедрение своей политики непризнания, в частности путем применения ограничительных мер и сотрудничества в рамках международных площадок. ЕС еще раз призывает государства-члены ООН рассмотреть эти меры в соответствии с Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года", - говорится в заявлении.

Также в ЕС не признают и не будут признавать проведение Россией выборов на территории Крымского полуострова.

"Усиленная милитаризация Крымского полуострова Российской Федерацией с проведением военных учений и строительством военных кораблей продолжает угрожать безопасности в Черноморском регионе. Нарушая международное гуманитарное право, Россия навязала гражданство жителям Крыма и осуществляет их призыв в ряды своих вооруженных сил. Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/29 от 7 декабря 2020 года, ЕС напоминает о негативном влиянии незаконной аннексии на стабильность в регионе, что подтверждается необоснованным использованием Россией военной силы против Украины 25 ноября 2018 года", - подчеркивается в заявлении.

Также в Евросоюзе отмечают, что РФ должна прекратить переселять свое население на оккупированную территорию, изменяя ее демографический состав.

Кроме этого, ЕС осуждает строительство Керченского моста и открытие участка железнодорожного сообщения без согласия украинской власти.

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"Эти действия являются последующими попытками насильственной интеграции аннексированного полуострова к России и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение всех судов через Керченский пролив в Азовское море в обоих направлениях в соответствии с нормами международного права. Незаконные ограничения на такое прохождение действуют до сих пор. Они негативно влияют на экономическую ситуацию в украинских портах в Азовском море и во всем регионе в целом", - говорится в заявлении.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

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Автор: Виталий Саенко