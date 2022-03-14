Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс заявил, что готов предложить собственный дом для размещения беженцев с Украины.

Об этом чиновник написал в Twitter.

"За последние несколько недель мы всей семьей обсуждали разрушительную ситуацию в Украине, и поэтому мы намерены сегодня подать заявку, чтобы присоединиться к другим британским домохозяйствам, которые предлагают свой дом, чтобы предоставить убежище украинцам, пока им не будет безопасно вернуться в свою страну", - сообщил Шеппс.