Россия стала объектом 2778 новых санкций за 10 дней.

Всего за 10 дней после вторжения в Украину Россия обошла Иран и Северную Корею и стала страной, на которую распространяется самое большое количество санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Castellum.ai, глобальной базы данных по отслеживанию санкций, в результате всплеска действий, предпринятых США и европейскими союзниками начиная с 22 февраля, Россия стала объектом 2778 новых санкций.

Общее число санкций в отношении страны увеличилось до более чем 5530. Это больше, чем у Ирана, который столкнулся с 3616 санкциями в течение десятилетия, в основном за его ядерную программу и поддержку терроризма, Сирии, столкнувшейся с 2608 санкциями, Северной Кореи (2077) Венесуэлы, Мьянмы и Кубы (651, 510 и 208 соответственно).

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