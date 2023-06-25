Наемники Пригожина уничтожили один самолет, два боевых вертолета и четыре транспортных вертолета.

Во время своего мятежа в России "вагнеровцы" превентивно уничтожили семь российских вертолетов и самолет.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, всего наемники уничтожили один самолет, два боевых вертолета и четыре транспортных вертолета.

"Транспортные вертолеты Ми-8 - это мощная техника, которая действительно помогает российской армии в войне против Украины", - сказал спикер ВС ВСУ.

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Он подчеркнул, что "вагнеровцы" понимали, что российская авиация несет для них серьезную угрозу, в частности, может легко уничтожить колонну техники.

"Этого, видимо, и боялись ЧВКшники. Поэтому превентивно уничтожили то, что было в небе, чтобы этого не произошло. Потому что авиация на сегодня, тем более такая, которая есть у России, может колонну в походном положении, на марше разнести очень быстро", - пояснил Игнат.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале "Марша справедливости". Его боевики отправились в сторону российских городов с намерением дойти до Москвы. По словам Пригожина, такие действия наемников были вызваны якобы "ракетным ударом" российской армии по тыловому лагерю "вагнеровцев".

Утром боевикам Пригожина удалось взять под контроль военные объекты в Воронеже и Ростове-на-Дону.

Впоследствии с обращением к россиянам выступил президент страны-террориста Путин, который назвал мятеж "изменой" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ближе к вечеру стало известно о переговорах между Александром Лукашенко и Пригожиным, по результатам которых Пригожин приказал остановить наступление, развернуть колонны наемников и отступить, когда те были на расстоянии 200 км от Москвы.

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