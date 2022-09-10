Команда российского диктатора не собиралась долго строить псевдосоветский союз, утверждает бывший банкир.

Команда российского президента Владимира Путина шла во власть, чтобы заработать денег и "свалить" куда-то.

Члены команды Путина не рассчитывали быть во власти более четырех лет, рассказал бывший друг российского диктатора и экс-банкир Сергей Пугачев в интервью основателю издания "Гордон" - журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, у пособников главы РФ точно не было идеи "20 лет строить империю, а тем более какой-то псевдосоветский союз".

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"…команда Путина... А я знаю просто персонально каждого лично. Они пришли с расчетом максимум на четыре года. Вот именно с этой целью: заработать денег – и куда-нибудь свалить", - поделился собеседник.

Ранее Сергей Пугачев рассказал, что у Владимира Путина до начала президентства в России были интимные проблемы - ему бесплатно "не давали". Бывший банкир добавил, что когда Путин стал президентом, его прорвало, и ему таскали кое-кого едва ли не из подворотни.

Справка УНИАН. Владимир Путин с 31 декабря 1999 года стал исполняющим обязанности президента России. Его впервые избрали президентом РФ 26 марта 2000 года. Позже были новые выборы, в результате которых он переизбран на этот пост.

В третий раз подряд Путин не мог занять пост главы России, поскольку это противоречит конституции его страны. Позже президентствовать стал Дмитрий Медведев, а Путин занял пост премьера. После этого Путин снова занял президентское кресло.

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