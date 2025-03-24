Дмитрий Песков заявил, что от Путина не поступало приказа о возобновлении ударов по энергосистеме Украины.

В тот момент, пока российская и американская делегация продолжают "технические" переговоры в Саудовской Аравии, пресс-секретарь кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков сделал ряд заявлений, часть из которых не соответствует действительности.

В частности, он сказал, что якобы Путин до сих пор не менял команды не бить по энергосистеме Украины. Удары не наносятся, по его словам, хотя со стороны ВСУ якобы фиксируются нарушения, пишет пропагандистское СМИ "РИА Новости" в Telegram.

"Кремль отслеживает информацию об продолжающихся ударах Киева по объектам энергоинфраструктуры", - говорится в публикации.

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Кроме того, Песков отметил, что России и США предстоит проработать еще много аспектов, связаннных с войной в Украине. И якобы у обеих сторон есть "желание" двигаться ппо пути урегулирования конфликта.

Что известно о "перемирии в воздухе"

Ранее УНИАН сообщал, что в России пригрозили новыми ударами по энергетике Украины. Там заявили, что они "оставляют за собой право на симметричный ответ в связи с тем, что продолжаются удары Украины по энергетическим объекта".

Кроме того, у Трампа заявили, что в Украине уже якобы заработало "воздушное перемирие". "Прогресс будет, у нас есть прекращение огня с воздуха по инфраструктуре. Это произошло сразу после разговора Трампа с Путиным", - рассказал Уолтц.

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