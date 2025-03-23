Чиновник добавил, что следующим шагом будет обсуждение прекращения огня в Черном море.

Администрация президента США Дональда Трампа увидела прогресс в процессе прекращения огня между РФ и Украиной, который якобы начался после разговора самого Трампа с российским диктатором Путиным.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц, передает CBS News. Журналисты ему напомнили, что Украина согласилась на предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня без каких-либо условий, в отличие от РФ, которая заявила, что ограничит удары только по энергетической инфраструктуре.

И в связи с этим у чиновника попросили уточнить, так какая же цель тогда была у диалога Трампа с Путиным. На что Уолц ответил, что они приближаются к миру в Украине больше, чем когда-либо прежде. По его словам, все началось с того, что президент Трамп переговорил как с главой Кремля, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским, после чего они с госсекретарем Марко Рубио привлекли россиян и украинцев к переговорам на своем уровне.

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"Теперь у нас есть технические группы, на самом деле с украинцами и россиянами в одном помещении, которые проводят переговоры на близких расстояниях. Прогресс будет, у нас есть это прекращение огня с воздуха по инфраструктуре. Этопроизошлосразу после разговора Трампа с Путиным на этой неделе", - рассказал Уолц.

Чиновник добавил, что следующим шагом будет обсуждение прекращения огня в Черном море, чтобы можно было перевозить зерно, топливо и восстановить торговлю в этом регионе. После этого планируется перейти к обсуждению линии контроля, которая фактически является передовой.

"И это касается механизмов проверки, миротворцев, замораживания линий там, где они есть, а затем, к более широкому и постоянному миру, который будет предусматривать дискуссию о территориях для достижения постоянного мира", - поделился планами представитель Белого дома.

30-дневное прекращение огня

Такую идею выдвинул Трамп. На нее уже согласился Зеленский, которого у Трампа обвиняли в нежелании заканчивать войну. Американцы надеялись, что на это предложение примет и Путин, но не так случилось, как хотелось. Вместо согласия Путин выдвинул Трампу целый ряд требований.

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