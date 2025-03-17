Песков также ответил на вопрос о личной встрече Путина и Трампа.

В Кремле крайне резко отреагировали на последние заявления об отправке миротворческих войск в Украину. Так, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обсуждения "опасной тенденцией".

Песков также заявил, что европейцы, обсуждая размещение контингента НАТО в Украине, "собираются тем самым создать дополнительные первопричины конфликта". При этом, по его словам, жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением его первопричин

Песков также прокомментировал будущий телефонный разговор Путина и Трампа. Так, по его словам, этот разговор был согласован за несколько дней и подготовка разговору ведется главным образом по Украине.

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Отвечая на вопрос о возможной личной встрече Путина и Трампа, Песков заявил, что лидеры двух стран сами установят сроки своей встречи, она будет подготовлена, когда они примут решение.

При этом он сказал, что "пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок".

Миротворцы в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что уже более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои войска в Украину.

Также сообщалось, что Британия готова отправить войска в Украину в статусе миротворцев на неограниченный срок. Однако британцы не пойдут на это до тех пор, пока США не предоставят гарантий, что вступятся за миротворцев в случае необходимости.

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