МИД страны-агрессора обвиняет Украину в атаках на свою энергетику, хотя РФ ни на день не прекращала удары по украинской инфраструктуре.

В России пригрозили новыми ударами по украинским энергетическим объектам из-за того, что якобы со стороны Украины не прекратились атаки по энергетической инфраструктуре РФ. Соответствующее заявление Министерства иностранных дел страны-агрессора опубликовали российские СМИ.

Там, в частности, заявили, что "РФ оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с тем, что продолжаются удары Украины по энергетическим объекта".

Также в российском ведомстве обвинили Украину в "недоговороспособности" и "отсутствии стремления к миру".

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"Киев ударами по энергообъектам РФ демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру", - цитируют СМИ российское ведомство.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко уже прокомментировал эти заявления, объяснив, что россияне сами сорвали прекращение огня, впрочем, пытаются обвинить Украину.

"Россия сама сорвала прекращение огня, сама солгала Трампу, но пытается обвинить Украину в нарушениях и выдать это за разрешение продолжать удары, которые Россия и так не прекращала и продолжает наносить по украинской инфраструктуре", - подчеркнул Коваленко.

"Энергетическое перемирие": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, во время переговоров 18 марта президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина Кремль заявил, что удалось достичь договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он поддержал этот шаг, и "Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать". "Мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", - подчеркнул он.

Одна российская армия продолжает каждую ночь бить по Украине, в том числе и по энергетическим объектам. Так в ночь на 21 марта Одесса была под массированной атакой российских дронов. В городе возникли многочисленные пожары, местные жители сообщали о проблемах с электроснабжением.

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