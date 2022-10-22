Большая часть военной техники Молдовы происходит с советских времен и требует срочной замены.

Как передает Радио Свобода, об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

Он добавил, что деньги, выделенные правительством на оборону, небольшие, но все равно важны для недофинансированной и недостаточно оснащенной армии страны.

Видео дня

"Примерно 90 процентов (военной техники) советского происхождения и датируется 1960-1980-ми годами, и она остро нуждается в модернизации, поскольку вы не можете обновить ЗИЛ-131 (военный грузовик) или зенитную систему, изготовленную в 1970-х годах", – сказал министр.

Он также отметил, что 0,5 процента ВВП, которые правительство выделяет на оборону (примерно 25,5 миллиона долларов), хотя и небольшие, все же очень важны для реализации проектов модернизации.

Ранее в этом месяце министр обороны Германии Кристине Ламбрехт посетила Молдову и заявила, что Берлин готов предоставить Кишиневу беспилотники и другое военное оборудование.

Позиция Молдовы по войне в Украине

В конце июля Молдова не разрешила въезд на территорию своей страны офицерам так называемой оперативной группировки российских войск, базирующейся в Приднестровье.

После этого в "МИД" Приднестровья заговорили о намерении присоединиться к России.

Летом руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупационных войск в Приднестровском регионе.

В сентябре президент Молдовы Майя Санду предупредила, что будет лишать гражданства тех, кто будет участвовать в войне против Украины на стороне РФ.

Во время обстрела Украины 10 октября, три российские крылатые ракеты РФ нарушили воздушное пространство Молдовы. После этого власти страны заявили о намерении купить системы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: