Новое правительство Словакии приступило к работе

Премьер Игорь Матович в программе правительства определил главными задачами борьбу с коррупцией, открытую работу органов власти, восстановление доверия к властным структурам, модернизацию юстиции, развитие гражданского общества.

Парламент Словакии сегодня принял новый состав и программу работы правительства страны.

Как сообщает Радио Свобода, за это решение проголосовали 93 депутата из 141 присутствующего, члены оппозиционной партии Smer бывшего главы словацкого правительства Роберта Фицо в голосовании не участвовали.

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Кроме премьера в состав правительства входят 15 министров. Премьер Игорь Матович в программе правительства определил главными задачами борьбу с коррупцией, открытую работу органов власти, восстановление доверия к властным структурам, модернизацию юстиции, развитие гражданского общества. Особое внимание правительство хочет посвятить социально наиболее уязвимым слоям населения.

Впервые в главном программном документе словацкого правительства среди приоритетов внешней политики выделена Украина. В программе отмечается, что Словакия будет «активно поддерживать трансформацию и европейскую перспективу Украины» и «не будет признавать нарушение территориальной интеграции Украины» (страница 107 программы - УНИАН).

Словацкое правительство также ставит целью защиту и поддержку национальных меньшинств, в частности «представителям национальных меньшинств правительство будет создавать возможности для сохранения их культурных обычаев, языка, традиций и не будет принимать такие меры, которые были бы направлены на ассимиляцию с большинством населения».

Как сообщал УНИАН, экс премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил в Москве, что его страна имеет собственное представление об отношениях с Россией.