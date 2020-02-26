Словацкий премьер в Москве выступил против "злоупотребления санкциями" в отношении РФ
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил в Москве, что его страна имеет собственное представление об отношениях с Россией.
Об этом он рассказал на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает Европейская правда.
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Словакия является частью Евросоюза и «понимает осложнения» развития отношений между ЕС и Российской Федерацией, но у Братиславы также есть собственное представление о том, как должны выглядеть отношения с Россией, в частности в отношении санкций, и четко представляет эту точку зрения, заявил Пеллегрини.
По мнению словацкого премьера, единственным способом продолжать взаимные отношения с Россией является диалог и сотрудничество. По его словам, Словакия –страна, выступающая против постройки «барьеров» и «постоянного злоупотребления санкциями».
Как сообщал УНИАН, комитет Сейма Литвы просит МИД содействовать включению российского предпринимателя Евгения Пригожина и его имущества в «черный список» Евросоюза.