Словацкий премьер в Москве выступил против "злоупотребления санкциями" в отношении РФ

Словакия является одной из стран, которая выступает против постройки «барьеров» и «постоянного злоупотребления санкциями», заявил премьер.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил в Москве, что его страна имеет собственное представление об отношениях с Россией.

Об этом он рассказал на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает Европейская правда.

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Словакия является частью Евросоюза и «понимает осложнения» развития отношений между ЕС и Российской Федерацией, но у Братиславы также есть собственное представление о том, как должны выглядеть отношения с Россией, в частности в отношении санкций, и четко представляет эту точку зрения, заявил Пеллегрини.

По мнению словацкого премьера, единственным способом продолжать взаимные отношения с Россией является диалог и сотрудничество. По его словам, Словакия –страна, выступающая против постройки «барьеров» и «постоянного злоупотребления санкциями».

Как сообщал УНИАН, комитет Сейма Литвы просит МИД содействовать включению российского предпринимателя Евгения Пригожина и его имущества в «черный список» Евросоюза.