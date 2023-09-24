Также границу оборудуют современными техническими средствами.

Латвия, выполняя меры по укреплению границы с Беларусью, построит заграждения даже на болотах.

Об этом объявил глава МВД страны Рихард Козловскис, передает Delfi. Он уточнил, что строительство заграждения на сухопутной части границы закончится до конца года, а на болотах – в следующем. Там заграждения поставят на понтоны.

Козловскис отметил, что строительство заграждения на латвийско-белорусской границе полностью завершится через год. Также границу оборудуют техническими средствами.

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Ситуация на границе Латвии и Беларуси

19 сентября правительство Латвии, по инициативе пограничников, приняло решение закрыть один из двух автомобильных пунктов пропуска на границе с Беларусью после всплеска попыток нелегальных мигрантов въехать в страну.

Ранее, в начале августа в Латвии заявили, что белорусские власти помогли нелегальным мигрантам незаконно попасть на территорию страны. Нарушителей границы задержали и вернули в страну выезда. А в середине августа Государственная пограничная служба Латвии отозвала сотрудников из отпусков для усиления границы с Беларусью после того, как за сутки было выявлено 96 попыток незаконного пересечения границы.

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