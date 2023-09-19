Глава пограничной службы Латвии назвал ситуацию "самой напряженной" с 2021 года.

Правительство Латвии приняло решение закрыть один из двух автомобильных пунктов пропуска на границе с Беларусью после всплеска попыток нелегальных мигрантов въехать в страну. Решение принято после того, как на прошлой неделе пограничное ведомство призвало к этому шагу, пишут Bloomberg и LSM.

Пограничники получили помощь из Литвы и Эстонии после того, как попытки незаконного перехода границы сделали ситуацию "самой напряженной" с 2021 года, заявил глава пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс. По его словам, за последние 6 суток пограничники пресекли 894 попытки незаконного проникновения на территорию Латвии.

Закрытие контрольно-пропускного пункта "Силене" позволит властям перебросить персонал, в частности, на КПП "Патерниеки", заявили в правительстве. Министр внутренених дел Рихард Козловскис отметил, что закрытие КПП в Силене также позволит усилить охрану так называемой "зеленой границы".

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Отмечается, что пункт пропуска "Патерниеки" продолжить работать, "чтобы не оказывать существенного влияния на грузовые перевозки и на крайне необходимые поездки, которые связаны с непрерывностью исполнения работы, гуманными соображениями, непреодолимыми обстоятельствами".

Польша и страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - недавно договорились согласовать план закрытия границы в случае вооруженного инцидента или организованного притока мигрантов, но не стали вводить широкомасштабное закрытие.

Ситуация на границе Латвии и Беларуси - новости

Как сообщал УНИАН, в начале августа в Латвии заявили, что беларуские власти помогли нелегальным мигрантам незаконно попасть на территорию страны. Нарушителей границы задержали и вернули в страну выезда.

В середине августа Государственная пограничная служба Латвии отозвала своих сотрудников из отпусков для усиления границы с Беларусью после того, как за сутки было выявлено 96 попыток незаконного пересечения границы.

Миграционный кризис 2021 года сопровождался наплывом нелегальных мигрантов, в основном из Ирака и Сирии, которые пытались попасть в страны Евросоюза через Беларусь. Тогда Латвия, Литва, Польша и Эстония обвинили Лукашенко в использовании нелегальных мигрантов.

После этого власти Литвы построили на границе с Беларусью барьер протяженностью около 550 километров. На польской границе также появилосьзаграждение длиной более 186 километров.

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