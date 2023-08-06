Варшава развертывает все больше войск у белорусской границы.

Правительство Польши рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью для защиты страны. Это связано с присутствием наемников ЧВК "Вагнера" на территории РБ.

"Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, полное закрытие границы", - заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в интервью CNN.

По его словам, закрытие границы будет крайней мерой, которую Польша желала бы избежать, но, если нападения и попытки дестабилизации будут продолжаться, то у Варшавы не будет другого выхода. Чиновник отметил, что угроза со стороны Беларуси является реальной и "вагнеровцы" уже пытались проникнуть на территорию Польши.

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"Мы ожидаем новых попыток атак на нашей границе, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства", - отметил Яблонский.

Он добавил, что "они попытаются продемонстрировать, что могут делать все, что захотят". В ответ на это Польша развертывает все больше войск вблизи белорусской границы.

Польско-белорусские отношения - последние новости

После неудачного июньского мятежа в России боевиков ЧВК "Вагнер" начали перебрасывать в Беларусь вместе с техникой.

23 июля Александр Лукашенко жаловался Владимиру Путину, что члены ЧВК якобы рвутся в Польшу "на экскурсию".

При этом часть боевиков перебросили в сторону так называемого Сувальского перешейка (коридора). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что это "шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию".

Позже, 1 августа, два военных вертолета Беларуси пересекли границу с Польшей в районе Беловежи на очень низкой высоте, из-за чего их не сразу смогли засечь радарами. Это вызвало дипломатический скандал.

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