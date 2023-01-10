У них спрашивают, как они относятся к действиям России.

Граждане Беларуси, желающие попасть на территорию Литвы, заполняют специальные анкеты.

Об этом LRT рассказал заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс. Комментируя вероятность потока беларусов в страну, в случае объявления мобилизации в Беларуси, он сказал, что применяемых мер контроля достаточно.

"Большая часть мер уже принята - повышена оценка по прибытии в Литву, а также уменьшено количество разрешений на временное проживание, обязательны дополнительные анкеты при выдаче этих документов, оценивающие потенциальную угрозу национальной безопасности. Все меры эффективны", - сказал Абрамавичюс.

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Граждан Беларуси спрашивают, с какими целями они хотят приехать в Литву, как относятся к действиям России и аннексии Крыма. По словам заминистра, есть случаи, когда беларусов не пускали в страну.

"Отсюда можно узнать, выступает ли человек против агрессии, а также косвенно участия Беларуси в ней, или же он пытается что-то скрыть, отрицать и представить, возможно, приукрашенную информацию посредством анкетирования", - добавил он.

Абрамавичюс отметил, что не нужно относиться ко всем гражданам Беларуси одинаково, а оценивать каждый случай отдельно.

Позиция Литвы в войне

В начале марта Литва осудила полномасштабное вторжение России в Украину. Она оказывает стране помощь в противостоянии российской агрессии.

Уже в сентябре Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян.

В ноябре глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал союзников по НАТО передать украинской армии больше танков.

Ранее граждане Литвы собрали деньги на три морских беспилотника для Вооруженных сил Украины. Их назвали Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк.

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