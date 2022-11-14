В нашу страну также доставили боеприпасы, сообщил глава Минобороны Литвы.

Литва доставила в Украину дополнительную партию гусеничных бронетранспортеров M113.

В Украину была доставлена дополнительная военная поддержку - речь идет о 12 единицах бронетранспортеров M113 (10 из них оснащены 120-мм минометами и 2 единицы - с локатором управления огнем) и боеприпасы, написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в микроблоге Twitter.

"Литва выполняет свои обязательства и теперь 62 бронетранспортера M113 для различных целей отправлены в Украину", - заявил Анушаускас.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Украину уже прибыли 50 подаренных Литвой бронетранспортеров М113.

9 ноября стало известно, что в нашу страну прибыла новая партия военной техники из Германии, в частности, 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных дронов и ракеты для системы противовоздушной обороны Iris-T SLM.

В этот же день сообщалось, что Британия скоро завершит доставку украинской стороне примерно тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для усиления ПВО нашего государства.

Справка УНИАН. БТР M113 - американский бронетранспортер, разработанный в 1957-1959 годах. Его производили до 2007 года. Долго этот БТР был основным в Штатах и в значительных количествах поставлялся в другие государства. БТР M113 использовали во многих конфликтах.

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