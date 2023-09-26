Их будут расценивать как прославление военной агрессии РФ.

В Латвии правоохранители могут штрафовать владельцев автомобилей, на которых заметят наклейку с надписью "я - русский/русская".

Так, пользователь "Latvijas vatņiki" в микроблоге Twitter опубликовал снимок автомобиля с такой надписью. "Дождались. Эпидемия ЯРУССКИХ началась и в Латвии", - написал он. В комментариях к посту появилась реакция полиции Латвии.

"Если сотрудники полиции штата обнаружат автомобили с такими знаками, они немедленно потребуют их снять и объяснить цель и мотивацию знака. Лица могут быть привлечены к административной ответственности", - написали они.

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В прикрепленном документе говорится, что в стране недопустимо любое прославление военной агрессии, включая потенциально провокационные надписи на русском языке (например, "Я - русский"), возможно, прославляющие военную агрессию или выражающие поддержку военным преступлениям, совершенным Россией в Украине.

Запрети на въезд автомобилей с российскими номерами

Напомним, в сентябре Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

Кроме того, Министерство юстиции Латвии подготовило законопроект о конфискации автомобилей с номерами России и Беларуси, если владельцы не перерегистрируют их в установленный срок.

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