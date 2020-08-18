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После девяти дней избиений: Лукашенко наградил силовиков медалями

11:04, 18 августа 2020
Мир
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Силовики разгоняют акцию протеста в Беларуси / фото REUTERS

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Соответствующий указ белорусского президента опубликован во вторник на национальном правовом интернет-портале, передает ТАСС.

Как сообщается, указом Лукашенко, подписанным 13 августа, награждены более 300 человек. 

Протесты с Беларуси: что известно

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Автор: УНИАН

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