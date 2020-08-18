После девяти дней избиений: Лукашенко наградил силовиков медалями
11:04, 18 августа 2020Мир
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Лукашенко наградил более 300 силовиков медалями "За безупречную службу".
Силовики разгоняют акцию протеста в Беларуси / фото REUTERS
Лукашенко подписал указ о награждении силовиков медалями "За безупречную службу".
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Соответствующий указ белорусского президента опубликован во вторник на национальном правовом интернет-портале, передает ТАСС.
Как сообщается, указом Лукашенко, подписанным 13 августа, награждены более 300 человек.
Протесты с Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи несогласных с итогами выборов жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В Беларуси прошел самый масштабный в истории страны марш свободы.
- По данным СМИ, в Беларуси на акциях протеста погибли не менее пяти человек.
- Более 70 человек числятся пропавшими после разгона уличных акций протеста в Беларуси и массовых задержаний протестующих.
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