Перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют о том, что надежды российского командования на увеличение боевого потенциала потерпели крах.

Мобилизация в России не принесла результатов, которые ожидало военное командование.

Российские новобранцы гибнут и стараются избегать участия в боевых действиях, рассказала на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Из разговоров оккупантов стало известно, что надежды командования РФ на увеличение боевого потенциала армии за счет мобилизованных потерпели крах.

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"Из-за низкого уровня подготовки увеличиваются потери личного состава, в том числе и военных с боевым опытом, что приводит к массовому недовольству", — отметила Маляр.

Мобилизация в России

Ранее аналитики ISW отметили, что плохое обеспечение мобилизованных в России раскалывает информационное пространство. В РФ нарастает недовольство в обществе - "мобики" сетуют, что их не кормят и бросают налегке на передовую.

Военный эксперт Денис Попович прогнозирует, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

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