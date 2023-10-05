Фоссе получил премию "за новаторские пьесы и прозу, выражающие невыразимое".

Нобелевская премия по литературе в 2023 году присуждена норвежскому писателю Йону Фоссе. Как сообщается в твиттер Нобелевского комитета, премию Фоссе получил "за его новаторские пьесы и прозу, выражающие невыразимое".

"Его огромное творчество написано на новонорвежском языке и охватывает разнообразные жанры, состоит из большого количества пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и переводов. Хотя сегодня он является одним из самых популярных драматургов в мире, он также становится все более признанным благодаря своей прозе", - говорится в сообщении на странице комитета.

Помимо престижа и огромного роста продаж книг, Фоссе получит 11 миллионов шведских крон, что составляет около 991 000 долларов.

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В списке лауреатов наряду с Фоссе были китайский писатель Кан Сюэ, а также Харуки Мураками, австралийский писатель-отшельник Джеральд Мурнан и венгерский писатель Ласло Краснагоркаи.

Йон Фоссе - кто он такой

Йон Фоссе - норвежский писатель и драматург. Родился 29 сентября 1959 года в г. Геугесунн. Как писатель дебютировал в 1983 году, романом "Красное, черное".

Его произведения переведены на более чем сорок языков. Постановки его пьес осуществляют во многих странах мира, в частности в Германии, Франции, США и Японии. Фоссе считается одним из представителей постмодернизма в норвежской литературе. В своих произведениях Фоссе применяет своеобразную технику, которую сам называет "писание" ("writing"), в которой на первом плане выступает ритм, которого автор достигает через повторы.

Нобелевская премия по литературе за прошлые годы

Нобелевскую премию из литературы 2022 года получила французская писательница и профессор литературы Анни Эрно "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".

Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил писатель Абдулразак Гурна "за его бескомпромиссный и сострадательный взгляд на последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

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