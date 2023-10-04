В этом году вышел некий казус с объявлением лауреатов. Дело в том, что Королевская академия наук Швеции ошибочно раньше времени отправила СМИ письмо с именами победителей.

Нобелевскую премию по химии присудили троим ученым, участвовавшим в открытии и синтезировании квантовых точек. Лауреатами стали американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также россиянин Алексей Екимов, который уже 14 лет работает в США.

Премия присуждена за "открытие и синтез квантовых точек - частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства".

Как говорится в заявлении Королевской академии, наночастицы и квантовые точки используют в светодиодных лампах и телевизионных экранах, а также могут применяться для ориентации хирургов при удалении раковых опухолей.

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Напомним, в прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Премия была присуждена за развитие методов клик-химии.

В этом году вышел некий казус с объявлением лауреатов. Дело в том, что Королевская академия наук Швеции ошибочно раньше времени отправила СМИ письмо с именами победителей. И они вышли в прессе за несколько часов до официального объявления. Вскоре после этого представители академии наук поспешили заверить СМИ, что решение о премии этого года по химии еще не принято. "Это ошибка Королевской академии наук Швеции... Решение еще не принято. Победители не определены", - заявил председатель Нобелевского комитета по химии Джоан Аквист.

Би-би-си отметило, что утечки информации о Нобелевской премии случаются редко, посколку Королевская академия прилагает все усилия, чтобы имена лауреатов были в тайне дообъявления, а список номинантов держится в секрете 50 лет после оглашения победителя.

Нобелевская премия-2023

В конце сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может получить в этом году Нобелевскую премию мира.

Кроме Зеденского в фаворитах также российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

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