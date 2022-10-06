За последние годы французские авторы получали нобелевку дважды.

Нобелевскую премию по литературе 2022 года получила французская писательница и профессор литературы Энни Эрно "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".

Об этом сообщает Нобелевский комитет в Twitter.

"В своих произведениях Эрно последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее работа над памятью, посвященная ее сельскому происхождению, возникла рано как проект, пытающийся расширить границы литературы за пределы художественной литературы в узком смысле. Несмотря на свой классический самобытный стиль, она заявляет, что является "этнологом самой себя", а не писателем-фантастом", - поясняют в комитете.

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Эрно часто ссылается на "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста, но большое влияние на писательницу имеет также социолог Пьер Бурдье.

"Стремление сорвать завесу вымысла подтолкнуло Эрно к методической реконструкции прошлого, а также к попытке написать "сырую" прозу в форме дневника, фиксирующего сугубо внешние события", - подчеркивают специалисты.

В то же время критики отмечают политическое измерение в прозе Эрно: "Ее стиль всегда омрачен чувством предательства социальному классу, из которого она уходит. Она заявила, что письмо - это политический акт, который открывает нам глаза на социальное неравенство. И для этого она использует язык как "нож", как она это называет, чтобы разорвать пелену воображения. В этом жестоком, но целомудренном стремлении раскрыть правду она также является наследницей Жан-Жака Руссо".

Нобелевская премия по литературе 2022-что известно

Накануне западная пресса называла фаворитом премии британского писателя индийского происхождения, автора "Сатанинских стихов" и "Полуночных детей" Салмана Рушди. Именно этот автор был первым по ставкам у букмекеров.

За свой роман "Сатанинские стихи" Рушди до сих пор находится под фетвой лидера Ирана аятоллы Хомейни, который обвинил его в богохульстве над исламом и приказал убить. Рушди называли фаворитом Нобелевской премии именно из-за его статуса борца за свободу слова и конфликта с религиозными фундаменталистами.

Второе место у букмекеров занимал француз Мишель Уэльбек.

За последние годы французские авторы получали нобелевку дважды: в 2008 году это был Жан-Мари Гюстав Ле Клезио, а в 2014 – Патрик Модиано.

Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил писатель Абдулразак Гурна "за его бескомпромиссный и сострадательный взгляд на последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

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