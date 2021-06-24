Также установлено, что больница, где "рожала" женщина, не могла обеспечить появление на свет десяти младенцев, там нет даже возможностей для рождения близнецов.

Жительница ЮАР, которая утверждала, что родила 10 детей за один раз и таким образом побила мировой рекорд, на самом деле даже не была беременна.

Об этом сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг. В начале июня СМИ сообщали, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерню в больнице Претории с помощью кесарева сечения. После этого региональные власти пытались установить, что именно произошло, и вот теперь сообщили о результатах своего расследования.

"Врачи выяснили, что Ситхоле в последнее время детей не рожала, - сказано в заявлении администрации Гаутенга, на которое ссылается местное издание The South African. - Кроме того, было установлено, что в последнее время она не была беременна".

Как передает южноафриканский сайт Times LIVE, местные социальные работники были обеспокоены в связи с состоянием психики Ситхоле, и 18 июня отправили ее в больницу.

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"Изначально она должна была провести в лечебнице 72 часа... но в соответствии с законом об охране психического здоровья, врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на семь дней для наблюдения", - сообщает администрация Гаутенга.

По данным лондонской газеты i, адвокат женщины сообщил, что ее держат в больнице против воли, и он обратится в суд с требованием об ее освобождении.

Некоторые средства массовой информации, сообщавшие о "беременности" Ситхоле, публиковали ее фотографии с большим животом. О том, каким именно образом были сделаны эти снимки, сейчас не сообщается.

Как пишет i, семья предполагаемого отца Тебого Цотеци на прошлой неделе сообщила, что "десятерню не видела и полагалась на слова его подруги, которая позвонила, чтобы сообщить о рождении".

"Он несколько раз пытался посетить свою подругу и новорожденных, но она отказывалась рассказывать о своем местонахождении и состоянии детей, - также сказано в сообщении. - Семья решила, что до тех пор, пока у нас не будет другой информации, мы заключаем, что Тебого Цотеци и Госиаме Ситхоле десятерню не рожали".

i цитирует заявление министерства здравоохранения ЮАР, которое также изучало обстоятельства истории. "Результаты нашего предварительного расследования снова подтвердили, что в больнице "Стив Бико" никакой десятерни не было, - говорят в министерстве. - Мы также установили, что это медицинское учреждение округа Цване никоим образом не могло обеспечить рождение десяти младенцев, там нет даже возможностей для рождения близнецов".

Кроме того, власти Гаутенга намерены подать в суд на редактора сайта Pretoria News Пиета Рампеди, который написал о "десяти младенцах", и медиахолдинг Independent Group, владеющий ресурсом. В числе прочего Pretoria News утверждал, что, несмотря на заявления властей, младенцы действительно родились, а власти отрицали это, пытаясь скрыть медицинскую халатность.

"Подобные утверждения являются ложными, безосновательными и направлены только на подрыв хорошей репутации академической больницы "Стив Бико" и правительства провинции Гаутенг", - сказано в заявлении региональной администрации, передает Би-би-си.

В мае средства массовой информации сообщали о новом рекорде по количеству детей, родившихся в одних родах, когда жительница Мали Халима Сиссе родила девять детей в Марокко.

Пока это достижение официально не отмечено Книгой рекордов Гиннеса, а рекорд сейчас принадлежит американке Наде Сулеман, которая родила восьмерых в 2009 году. Ее дети были зачаты в результате экстракорпорального оплодотворения.

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Автор: Ирина Погорелая