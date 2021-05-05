Роженица и новорожденные чувствуют себя хорошо.

Жительница западноафриканской страны Мали родила сразу девять детей - пятерых девочек и четырех мальчиков. Халима Сиссе родила малышей с помощью кесарева сечения.

Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает ТСН.uа.

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Как отмечается, результаты УЗИ прогнозировали 25-летней роженице семеро детей вместо девяти. Женщине сделали кесарево сечение. Операцию проводили в марокканской клинике, куда будущую маму перевели по указу президента страны Ба Ндао.

Новорожденные и роженица сейчас чувствуют себя хорошо. Ожидается, что через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.

В свою очередь, министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поблагодарила врачей за усилия, которые привели к счастливому исходу беременности.

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Автор: Виктория Гордиенко