26 февраля в Тбилиси пройдет большое шествие оппозиции.

Лидеры оппозиционных партий Грузии заявили о начале постоянных протестов в столице.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Политики и сторонники оппозиционного движения установили перед зданием парламента в Тбилиси большую палатку.

В эти же минуты движение на близлежащем проспекте Руставели временно остановили. Полиция, по словам журналистов, акции сопротивления не оказывает.

26 февраля в Тбилиси пройдет большое шествие оппозиции с требованием освободить лидера оппозиционной партии Саакашвили "Единое национальное движение" Нику Мелия.

Что произошло

Накануне в Грузии правоохранители взяли штурмом офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и задержали ее лидера Нику Мелия. Полиция использовала спецсредства, в том числе перечный газ.

Ника Мелия обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.

Партию «Единое национальное движение» основал Михаил Саакашвили. Она правила в период руководства страной, однако в 2012 году проиграла парламентские выборы. После этого партия "ЕНД" перешла в оппозицию, а сам Саакашвили покинул страну. С тех пор «Грузинская мечта» остается у власти, а ЕНД - главной оппозиционной силой.

Беспорядки 20 июня 2019 года в Грузии

Причиной организованных оппозицией акций протеста, начавшихся в Тбилиси в июне 2019 года, стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте. Во время него депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и вел заседание на русском языке. В результате столкновений протестующих и полиции тогда пострадали несколько сотен человек.

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Автор: УНИАН