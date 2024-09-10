В частности страна добавит в свой арсенал танки, F-35 и фрегаты на фоне предупреждений о войне.

Нидерланды намерены усилить свои вооруженные силы, восстановив танковый батальон, закупив больше истребителей F-35 и добавив противолодочные фрегаты, ведь член НАТО планирует создать более надежные военные силы, которые способны сдерживать нападение, пишет Defense News.

В частности правительство страны увеличит расходы на оборону на 2,4 миллиарда евро в год, а также на 1,5 млрд евро дополнительных расходов на "боевую мощь", говорится в документе, который опубликован на прошлой неделе.

В оборонном документе говорится о том, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Нидерландам нужно подготовиться к таким сценариям, как нападение России на члена НАТО, к примеру, Литву или Польшу. Таким образом Нидерланды должны быть готовы к войне по необходимости, а не к "войнам по выбору" последних десятилетий, подчеркнул Государственный секретарь обороны Нидерландов Гийс Туинман во время презентации документа.

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"Безжалостная агрессия показывает, что нападение на альянс НАТО больше не является чем-то немыслимым. Нидерланды должны активизироваться, чтобы защитить нашу безопасность. Мы должны работать, чтобы сдерживать наших врагов, охранять внешние границы НАТО и предотвращать дальнейшую войну в Европе. Мы не имеем права терять время", - заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

По его словам, Нидерланды могут казаться мирными, однако на самом деле страна находится в "серой зоне". Он добавил, что голландцы больше не могут выбирать, где в зоне конфликта в мире они могут внести свой вклад, однако должны быть готовы защищать свою территорию.

"Это не просто небольшое изменение. Это поворотный момент в истории вооруженных сил Нидерландов, и он требует принципиально иного способа мышления. Вместо того, чтобы тщательно готовить и планировать каждую отдельную миссию, в ближайшем будущем наши военные, наши гражданские должны быть просто готовы ежедневно, постоянно готовы к широкомасштабному конфликту. Потому что сдерживание работает только тогда, когда нам доверяют", - подчеркнул генерал, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нидерландов Отто Эйхельсхайм.

В рамках нового акцента на национальную оборону Нидерланды планируют воссоздать танковый батальон после того, как продали свои последние танки Leopard 2 в 2011 году из-за сокращения бюджета, и с 2015 года арендуют 18 танков у Германии.

"НАТО призывает Нидерланды усилить свою сухопутную мощь, в том числе с помощью тяжелой бронетехники. По сообщениям голландской прессы, страна может приобрести около 50 танков Leopard 2 A8", - добавляют в Defense Express.

Нидерланды и Украина - последние новости

Как сообщал УНИАН, Нидерланды передают Украине оборудование для технического обслуживания и ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей F-16. В частности в стране планируют доставить помощь как можно скорее.

В свою очередь Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16. По словам командующего Вооруженных сил страны Отто Эйхельсхайма, вторжение Украины на территорию России было "блестящим с практической точки зрения".

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