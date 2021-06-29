После нескольких часов "запугивания" у нидерландского корабля произошли перебои в работе электронного оборудования.

Российские военные самолеты угрожали безопасности фрегата нидерландского ВМФ в Черном море. Это произошло на следующий день после инцидента с британским эсминцем "Дефендер". При этом фрегат "Эвертсен" находился за пределами вод, которые Россия считает своими после аннексии Крыма.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен заявила, что 24 июня российские истребители "пролетали опасно низко и близко" к фрегату нидерландских ВМФ "Эвертсен".

По ее словам, после нескольких часов "запугивания" у корабля произошли перебои в работе электронного оборудования. По данным минобороны Нидерландов, самолеты были оснащены бомбами и ракетами класса "воздух-поверхность".

Читайте такжеСегодня в Черном море стартовали американо-украинские учения Sea Breeze 2021Бейлевельд-Схаутен назвала действия российских военных "безответственными", отметив, что корабль имел полное право находиться там, где произошел инцидент.

"Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов. Нидерланды обратятся к России по этому поводу ", - заявила министр.

"Эвертсен" выполнял патрулирование с британскими кораблями. В минобороны Нидерландов Би-би-си сообщили, что инцидент произошел в 14 морских милях от оккупированного Крыма, тогда как Россия относит к своим территориальным водам 12-мильную зону. Международное сообщество и вовсе не признает суверенитет России над этими водами и считает их украинскими.

В министерстве объяснили решение сообщить об этом лишь 29 июня тем, что инцидент произошел поздно вечером в четверг, в пятницу штаб получал рапорты, а затем было решено детально разобраться в произошедшем.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали военно-морские учения Sea Breeze. В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса. "Эвертсен", однако, в этих учениях участия не принимает, сообщили в минобороны Нидерландов.

В российском министерстве обороны подтвердили, что военная авиация вступала во взаимодействие с кораблем ВМФ Нидерландов. Там заявили, что находившийся 24 июня в нейтральных водах "Эвертсен" изменил курс и направился к Керченскому проливу, который Россия рассматривает как часть своих территориальных вод.

Для предупреждения нарушения границы в воздух поднимались истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые "совершили пролеты вблизи корабля на безопасном расстоянии", заявили в министерстве.

После этого фрегат, утверждает российская сторона, изменил курс в сторону "от границы России". Полеты выполнялись в соответствии с международными правилами, утверждает минобороны России.

Инцидент с британским "Дефендером": детали

На прошлой неделе, 23 июня, британский эсминец "Дефендер" следовал курсом через воды вблизи побережья аннексированного Крыма. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобританией, считающей эти воды украинскими.

Министерство обороны России заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца и сбросили на его пути четыре авиабомбы.

На следующий день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "Дефендер" защищал ценности страны, придерживаясь международно признанных правил морской навигации. При этом британское министерство обороны отрицает факт открытия по эсминцу предупредительного огня.

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Автор: Ирина Погорелая