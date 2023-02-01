Израиль находится в сложных отношениях с РФ и пока не готов их обострять, но эта позиция не окончательна.

Израиль изучает вопросы возможного предоставления Украине военной помощи, однако пока такое решение не принималось. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью CNN.

По его словам, у Израиля и России в настоящее время складываются "сложные отношения" в том числе из-за ситуации вокруг войны в Сирии.

"На нашей северной границе с Сирией, израильские самолеты и российские самолеты летают на небольшом расстоянии друг от друга, буквально на расстоянии вытянутой руки. Россия участвует в сирийское войне", – отметил Нетаньяху.

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Поэтому, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он рассматривать возможность военной поддержки Украины, израильский премьер заявил: "Я, конечно, рассматриваю это".

При этом он отметил, что Израиль противодействует производству в Иране оружия, которое "используется против Украины".

"Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против производства оружия Ирана, что используется против Украины", – сказал Нетаньяху.

В этом же контексте он напомнил, что недавно США передали Украине 250 000 своих снарядов, которые хранились на складах в Израиле.

"Это решение [США], и это хорошо. У меня с этим нет проблем", – заявил Нетаньяху.

Война в Украине – позиция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией – если ему поступит такое предложение.

Госсекретарь США призвал Израиль увеличить помощь Украине. В США заявили, что продолжающиеся зверства со стороны РФ лишь подчеркивают необходимость поддержки Украины.

Посол Израиля в Германии Рон Просор признался, что его страна помогает Украине значительно больше, чем это сообщается публично.

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