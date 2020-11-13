Дугас хотел купить у Латема два килограмма кокаина, но в итоге Латем застрелил его. Не сумев найти деньги у убитого, наркоторговец уехал.

В Канаде патологоанатом нашел 20 тысяч долларов в трусах убитого наркоторговца.

Об этом сообщает издание Montreal Gazette.

По версии следствия, 30 июня 2018 года на парковке возле гостиницы Holiday Inn в городе Пойнт-Клер встретились двое наркоторговцев: 51-летний Джером Латем и 33-летний Томми Дугас.

Дугас хотел купить у Латема два килограмма кокаина, но в итоге Латем застрелил его из пистолета. Не сумев найти деньги у убитого, наркоторговец уехал.

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Позднее патологоанатом, проводивший вскрытие тела, обнаружил в нижнем белье Дугаса 20 тысяч канадских долларов.

Позже Латема нашли и арестовали. Во время судебного процесса наркоторговец заявил, что невиновен.

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Автор: УНИАН