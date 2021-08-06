России надо показать, что ее вопиющего неуважения к международному порядку никто не будет терпеть, отмечает дипломат.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отмечает, что необходимо продолжать осуществлять международное давление на Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в своем выступлении на учредительном форуме экспертной сети "Крымской платформы".

Симмонс подчеркнула, что Великобритания не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

"Сейчас необходимо продолжать осуществлять международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с тех пор. Незаконная аннексия Крыма поставила значительные вызовы перед Украиной и перед общей системой евроатлантической безопасности. Международное сообщество должно продолжать противостоять этим вызовам. Мы должны показать России, что не будем терпеть ее вопиющего неуважения к международному порядку", - подчеркнула она.

Читайте такжеРоссийская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании (фото)Симмонс добавила, что необходимо убедиться в том, что Россия несет ответственность за совершенные ею нарушения прав человека и нанесение вреда окружающей среде Крыма.

"Мы должны всегда напоминать миру, что Крым - это Украина и всегда будет Украиной", - сказала посол.

Она также выразила мнение, что "Крымская платформа" "поможет международному сообществу демонстрировать сильную и однозначную позицию по крымскому вопросу, лучше координировать совместные действия, политику и проекты в поддержку Крыма, и постоянно держать вопрос Крыма на повестке дня".

Крымская платформа

Как сообщал УНИАН, украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Автор: Таня Поляковская