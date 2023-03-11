За 2022 год компания потратила около 5 миллионов евро на перевозку гуманитарной помощи в Украину.

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn-DB Cargo больше не буде бесплатно поставлять в Украину гуманитарные грузы. Компания в 2022 году на эти цели потратила около 5 миллионов евро.

По информации издания Spiegel, бесплатные перевозки гуманитарки в Украину прекратились еще 1 января 2023 года. Теперь за доставку грузов нужно будет заплатить до 6 тысяч евро за контейнер.

Отмечается, что решение могло быть принято из-за спора между DB Cargo и министерством транспорта Германии касательно финансирования перевозок. Так, представители Deutsche Bahn обращалась за госпомощью, но до конца 2022 года перевозчик и ведомство не пришли к общему решению.

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"Железнодорожный мост был инициативой DB Cargo. Федеральное правительство очень приветствует эту инициативу. В федеральном правительстве продолжаются дискуссии о том, в какой форме и в каком объеме будет оказываться поддержка железнодорожному мосту в будущем", - сообщили в немецком профильном министерстве.

За 2022 год DB Cargo потратила около 5 миллионов евро на перевозку гуманитарной помощи.

Позиция Deutsche Bahn по войне в Ураине - что известно

В мае 2022 года немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn заявил об активной поддержки Украину в вопросе экспорта зерна. Компания и ее дочерние компании в Польше и Румынии каждый день занимались отправкой нескольких эшелонов с зерном из Украины в морские порты.

1 ноября 2022 года Deutsche Bahn заявила о том, что не может использовать мощности в полном объеме для экспорта зерна из Украины из-за пограничной бюрократии в Европейском союзе.

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