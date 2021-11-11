В Deutsche Bahn говорят, что планируют расширять сотрудничество с Украиной.

На этой неделе стало известно, что "Укрзализныця" передает с 2022 года пассажирские перевозки в управление немецкому Deutsche Bahn. В концерне по этому поводу тоже высказались.

Издание DW опубликовало ответ перевозчика от 10 ноября.

В Deutsche Bahn говорят, что планируют расширять сотрудничество с Украиной.

Сейчас процесс на стадии переговоров – стороны обсуждают модель, по которой концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования УЗ относительно структурных аспектов пассажирских перевозок.

Читайте такжеОтказаться от автомобилей с ДВС решили более 30 стран: названы срокиСейчас иностранцы консультируют "УЗ" в сфере пассажирских перевозок с акцентом на финансовые консультации и поддержку в проведении тендеров на подвижной состав.

Как писал УНИАН, 9 ноября министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркивал, что Deutsche Bahn уже имеет подобный успешный опыт в Казахстане, поэтому он надеется, что в Украине результаты будут не хуже.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов.

В структуру холдинга входят более 300 различных подразделений и отдельных предприятий.

Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности.

Автор: Яна Ставская