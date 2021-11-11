На этой неделе стало известно, что "Укрзализныця" передает с 2022 года пассажирские перевозки в управление немецкому Deutsche Bahn. В концерне по этому поводу тоже высказались.
Издание DW опубликовало ответ перевозчика от 10 ноября.
В Deutsche Bahn говорят, что планируют расширять сотрудничество с Украиной.
Сейчас процесс на стадии переговоров – стороны обсуждают модель, по которой концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования УЗ относительно структурных аспектов пассажирских перевозок.
Читайте такжеОтказаться от автомобилей с ДВС решили более 30 стран: названы срокиСейчас иностранцы консультируют "УЗ" в сфере пассажирских перевозок с акцентом на финансовые консультации и поддержку в проведении тендеров на подвижной состав.
Как писал УНИАН, 9 ноября министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркивал, что Deutsche Bahn уже имеет подобный успешный опыт в Казахстане, поэтому он надеется, что в Украине результаты будут не хуже.
Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов.
В структуру холдинга входят более 300 различных подразделений и отдельных предприятий.
Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности.