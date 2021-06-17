Общая протяженность границы между странами составляет 678,8 км.

Власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью. Причиной тому стало увеличение числа нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Delfi.

По словам главы министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, такой забор может обойтись примерно в 15 миллионов. По ее словам, из-за рельефа местности не получится установить забор вдоль всей границы – на 78 км уже есть забор, а на еще 508 км можно продолжить строительство. Общая протяженность границы между странами составляет 678,8 км.

По предварительной оценке, один километр будет стоить около 30 тысяч евро.

При этом спикер МВД Лина Лауринайтите-Григене отметила, что это может быть одиночный забор, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.

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По данным пограничников, с начала 2021 года белорусско-литовскую границу пересекли почти 400 нелегальных мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год

Как ранее сообщал УНИАН, власти Литвы строят первый палаточный городок для мигрантов на границе с Беларусью. По данным Службы охраны государственной границы Литвы, нелегальная миграция из Беларуси выросла вдвое и этот факт пытаются скрыть белорусские пограничники.

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Автор: Анастасия Горбачева