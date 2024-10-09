'Не воспринимал Путина всерьез': Байден критиковал Обаму за реакцию на аннексию Крыма, - журналист

Байден был в ярости, когда рассказывал близкому другу о бездействии США в тот момент.

Президент США Джо Байден раскритиковал действия бывшего президента Барака Обамы относительно российского вторжения в украинский Крым. Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда "Война", копию которой получило агенство Associated Press.

В книге подробно описана критика Байдена относительно того, как Обама справился с предыдущим вторжением диктатора Владимира Путина в Украину, когда Россия захватила Крым и часть Донбасса в 2014 году. Тогда сам Байден занимал должность вице-президента от демократов.

"Барак никогда не воспринимал Путина всерьез", - написал Вудворд со ссылкой на разговор Байдена с близким другом в декабре. Тогда Байден обвинил Обаму в бездействии в отношении действий Путина в Украине.

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Байден был разъярен во время разговора с другом и сказал, что они "никогда не должны были позволить Путину просто зайти туда" в 2014 году и что США "ничего не сделали".

Крым - последние новости по возвращению полуострова

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что вернуть оккупированный Россией Крым вполне реально:

"Конечно, это большая военная тайна... Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, которые страдают".

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины. Это уже происходит полным ходом. Российский оккупационный контингент в Крыму постепенно, но уверенно, становится обреченным на полную изоляцию. А за изоляцией последует освобождение.

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