Все вырученные средства обещают направить в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти в Минск с Олимпиады-2020, продает на eBay свою серебряную медаль. Сейчас стоимость уже достигла 10 100 долларов.

Медаль, выставленную на аукцион, спортсменка завоевала в 2019 году в командной эстафете на домашних Европейских играх в Минске. В описании лота говорится, что девушка продает "одну из самых ценных медалей в своей карьере".

"Эти соревнования были для меня чрезвычайно важны, так как проводились на домашней арене. Поболеть за меня приходило множество людей, в том числе моя семья и родственники. Помню, когда я бежала эстафету и оставалось всего около 80 метров дистанции, я чувствовала, что у меня заканчивается сила. В тот момент я услышала, что стадион взорвался от того, как громко люди болели за меня. Поддержка народа помогла мне обрести второе дыхание и изо всех сил бежать к финишу. Я даже помню, как плакала после финиша, потому что впервые испытала такие эмоции во время гонки", - рассказала Тимановская.

Вырученные средства, как заявляется, будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Организация называет своей целью поддержку атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

Скандал на Олимпиаде: Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь

1 августа Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что легкоатлетку Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск.

Незадолго до этого спортсменка публично высказалась о решении руководства сборной без ее ведома поставить ее на дистанцию, которую она не должна была бежать.

Читайте такжеВ Беларуси признали экстремистским спортивный сайт"Я только что узнала новость о том, что буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид - эстафету 4 по 400 м. Оказывается, наше очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду, и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы. Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?" - Возмущалась Тимановская на своей странице в Instagram.

В НОК Беларуси официально прекращение участия Тимановской в Играх-2020 объяснили заключением врачей о ее эмоционально-психологическом состоянии.

В итоге в аэропорту Токио Тимановская обратилась к правоохранителям и Международному олимпийскому комитету.

Позже Польша выдала мужу спортсменки гуманитарную визу, и Тимановская через Вену прилетела в Варшаву.

Автор: Катерина Комолова