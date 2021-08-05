Девушка говорит, что никогда не выступала против правительства.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская решила сбежать, когда ее везли в аэропорт Токио, потому что бабушка сказала ей, что возвращаться в Беларусь небезопасно.

Об этом она рассказала в интервью Reuters.

Семья девушки опасается, что в Беларуси ее могут отправить в психиатрическую больницу.

Бабушка спортсменки позвонила, когда ее уже везли в аэропорт.

Читайте такжеВ Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых беглых мафиози"Буквально у меня было около 10 секунд. Она позвонила мне и сказала: "Пожалуйста, не возвращайтесь в Беларусь, это небезопасно. Вот и все, она повесила трубку", - рассказала Тимановская.

Девушка рассказала, что всегда была далека от политики. Она не участвовала в акциях протеста и не высказывалась против правительства.

"Я спортсменка и ничего не понимаю в политической жизни. Я стараюсь не заниматься в своей жизни ничем, кроме спорта, и изо всех сил стараюсь не отвлекаться на политику. Это может показаться жестоким из-за всех ужасных вещей, которые произошли в Беларуси прошлым летом, но я старалась держаться подальше от этого. Все, чего я хотела - это поехать на Олимпиаду", - сказала она.

Также Тимановская отметила, что хотела бы вернуться в Беларусь.

"Я люблю свою страну. Я не предала ее и надеюсь, что смогу вернуться", - подчеркнула она.

Тимановскую пытались вывезти в Минск

1 августа стало известно, что белорусскую бегунью Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 года и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению МОК Беларуси стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали, и рассказала о конфликте с белорусскими спортивными чиновниками.

Власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку. Позже Польша предоставила легкоатлетке гуманитарную визу.

После этого еще трое спортсменов решили покинуть Беларусь. Главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев уехал в Украину.

Легкоатлеты-многоборцы Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова тоже решили, что не хотят жить в Беларуси. В настоящее время они находятся в Германии.

Автор: Людмила Жерновская