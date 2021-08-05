Спорстменка прибыла в польскую столицу из Японии после пересадки в Вене.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую во время Олимпиады-2020 в Токио пытались вывезти в Минск, прибыла в Варшаву.

Об этом сообщил бывший министр культуры Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в Facebook.

"Мы рады, что Кристине Тимановской удалось благополучно добраться до Варшавы! Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси!"- написал он.

Тимановская вылетела в Польшу из Австрии вчера вечером. Перед этим польские власти предоставили спортсменке гуманитарную визу и убежище.

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Напомним, 1 августа стало известно, что белорусскую бегунью Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 года и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению МОК Беларуси стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали, и рассказала о конфликте с белорусскими спортивными чиновниками.

Власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку. Позже Польша предоставила легкоатлетке гуманитарную визу.

После этого еще трое спортсменов решили покинуть Беларусь. Главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев уехал в Украину.

Легкоатлеты-многоборцы Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова тоже решили, что не хотят жить в Беларуси. В настоящее время они находятся в Германии.

Автор: Олег Давыгора