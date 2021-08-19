В среду, 18 мая, умер главред немецкого новостного журнала Zuerst! Мануэль Оксенрайтер, которому было 45 лет. Оксенрайтера называли заказчиком преступления, совершенного в Украине в 2018 году – поджога офиса Закарпатского общества венгерской культуры.
Оксенрайтер умер в столице России Москве после очередного сердечного приступа, пишет Zuerst!.
По данным издания, до смерти журналист неделю находился в коме.
У Оксенрайтера был сердечный приступ в 2014 году во время репортажа в Сирии.
Напомним, офис Закарпатского общества венгерской культуры находится в Ужгороде. Помещение подожгли в феврале 2018 года подожгли.
В совершении преступления подозревали иностранцев, которые являлись сторонниками президента РФ Владимира Путина.
Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны поляки, были задержаны три человека – организатор и два исполнителя.
В Польше суд признал, что организатором поджога является Михал Прокопович. В 2019-м во время заседания суда он говорил, что заказчик преступления – Мануэль Оксенрайтер. Организатор поделился, что заказчик заплатил за нападение полторы тысячи евро.
В марте 2020 года суд приговорил Прокоповича к трем годам лишения свободы, а исполнители получили год и два года тюрьмы.
Считается, что офис Закарпатского общества венгерской культуры подожгли, чтобы подставить украинских националистов – фасад здания был расписан их символикой.
Злоумышленники дважды нападали на офис.
Кто такой Мануэль Оксенрайтер – справка УНИАН
Мануэль Оксенрайтер родился 18 мая 1976 года в немецком городе Исни-им-Алльгой, пишет Википедия. Приступил в журналистской деятельности в начале 1990-х. Учился в частном Институте маркетинга и коммуникаций в Берлине.
В 2010 году стал сооснователем Zuerst! В 2011-м занял пост главреда издания.
С 2019 года Оксенрайтер в основном находился в Москве. Он был неонацистом и часто ходил на российские телеканалы.