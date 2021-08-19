В столице России скончался Оксенрайтер. Журналисты уже узнали причину смерти.

В среду, 18 мая, умер главред немецкого новостного журнала Zuerst! Мануэль Оксенрайтер, которому было 45 лет. Оксенрайтера называли заказчиком преступления, совершенного в Украине в 2018 году – поджога офиса Закарпатского общества венгерской культуры.

Оксенрайтер умер в столице России Москве после очередного сердечного приступа, пишет Zuerst!.

По данным издания, до смерти журналист неделю находился в коме.

У Оксенрайтера был сердечный приступ в 2014 году во время репортажа в Сирии.

Напомним, офис Закарпатского общества венгерской культуры находится в Ужгороде. Помещение подожгли в феврале 2018 года подожгли.

В совершении преступления подозревали иностранцев, которые являлись сторонниками президента РФ Владимира Путина.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны поляки, были задержаны три человека – организатор и два исполнителя.

В Польше суд признал, что организатором поджога является Михал Прокопович. В 2019-м во время заседания суда он говорил, что заказчик преступления – Мануэль Оксенрайтер. Организатор поделился, что заказчик заплатил за нападение полторы тысячи евро.

В марте 2020 года суд приговорил Прокоповича к трем годам лишения свободы, а исполнители получили год и два года тюрьмы.

Считается, что офис Закарпатского общества венгерской культуры подожгли, чтобы подставить украинских националистов – фасад здания был расписан их символикой.

Злоумышленники дважды нападали на офис.

Кто такой Мануэль Оксенрайтер – справка УНИАН

Мануэль Оксенрайтер родился 18 мая 1976 года в немецком городе Исни-им-Алльгой, пишет Википедия. Приступил в журналистской деятельности в начале 1990-х. Учился в частном Институте маркетинга и коммуникаций в Берлине.

В 2010 году стал сооснователем Zuerst! В 2011-м занял пост главреда издания.

С 2019 года Оксенрайтер в основном находился в Москве. Он был неонацистом и часто ходил на российские телеканалы.

Автор: Екатерина Присяжнюк