Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, который по традиции отмечается как день влюблённых, проводят флешмобы в поддержку политика.
Как сообщает русская служба Радио Свобода, по призыву его штаба они в определённое время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердечек.
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Девиз акции: "Любовь сильнее страха".
Акции уже состоялись в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Иркутске.
В Москве и Петербурге активистки организовали "Цепи солидарности" с политзаключенными.
Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Пётр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.
Как известно, в конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест.
Арест Навального: что известно
- 2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение отправить российского оппозиционера Алексея Навального в колонию.
- Условное наказание, назначенное ему по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на три с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом. Это его первый реальный срок.
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