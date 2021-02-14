А в Москве и Петербурге активистки организовали "Цепи солидарности" с политзаключенными.

Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, который по традиции отмечается как день влюблённых, проводят флешмобы в поддержку политика.

Как сообщает русская служба Радио Свобода, по призыву его штаба они в определённое время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердечек.

Читайте такжеВ России уровень протестных ожиданий достиг максимума за четверть века – опрос

Девиз акции: "Любовь сильнее страха".

Акции уже состоялись в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Иркутске.

В Москве и Петербурге активистки организовали "Цепи солидарности" с политзаключенными.

Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Пётр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.

Как известно, в конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест.

Арест Навального: что известно

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение отправить российского оппозиционера Алексея Навального в колонию.

Условное наказание, назначенное ему по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на три с половиной года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом. Это его первый реальный срок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская