В Германии рассказали о состоянии Навального после перелета

Врачи определяют, какие меры необходимо принять.

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, которого эвакуировали в Германию, после перелета остается стабильным.

Читайте такжеСамолет с Навальным уже сел в Берлине (фоторепортаж)Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя фонда, который предоставил самолет для эвакуации политика из российского Омска.

«Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления», – сказал он.

Пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter обратила внимание, что заявления медиков из Омска о том, что политика нельзя эвакуировать, были беспочвенными.

Российское издание РИА «Новости» также со ссылкой на представителя фонда сообщает, что состояние Навального не ухудшилось: «Сейчас проходит врачебное совещание, чтобы определить, какие меры необходимо принять».

Навального отравили: что пока известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

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Автор: Катерина Шварц