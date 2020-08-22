В Германии рассказали о состоянии Навального после перелета
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, которого эвакуировали в Германию, после перелета остается стабильным.
Читайте такжеСамолет с Навальным уже сел в Берлине (фоторепортаж)Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя фонда, который предоставил самолет для эвакуации политика из российского Омска.
«Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления», – сказал он.
Пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter обратила внимание, что заявления медиков из Омска о том, что политика нельзя эвакуировать, были беспочвенными.
Российское издание РИА «Новости» также со ссылкой на представителя фонда сообщает, что состояние Навального не ухудшилось: «Сейчас проходит врачебное совещание, чтобы определить, какие меры необходимо принять».
Навального отравили: что пока известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- 21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.
- По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.
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